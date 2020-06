Atiende médico en CO hasta 100 pacientes por día

Ciudad Obregón, Sonora.- Hasta 100 pacientes por día atiende el doctor Teodoro Bojórquez en su consultorio desde el inicio de la pandemia, sin miedo a un posible contagio.

Los pacientes realizan largas filas desde la madrugada para poder alcanzar a ser atendidos y en busca sacarle la vuelta al Sol en la espera.

El médico genera, no descansa y atiende hasta el último paciente de la noche o madrugada, transformando su profesión en esperanza y fe, además de en prevención y cura.

Para poder brindar un servicio más ágil, su esposa y ayudante en casa, tuvieron que entrarle al “quite”, organizando a la gente y entregando medicamentos, y se tuvo la necesidad de conseguir a quien ayudará a inyectar los refuerzos de un famoso “coctel” o inmunizante, recomendado por el galeno.

Explicó que aunque ha brindado atención a pacientes graves, con gargantas cerradas y sintomatología fuerte del Covid-19, la mayoría va en busca del inmunizador, para niños y adultos.

Es un inductor de la inmunidad para el paciente, con esto hago que crezcan las defensas del paciente e inmunológicamente se hace resistente, rechaza la infección viral, bacteriana, hongo, parásito y problemas alérgicos, creando un escudo grande de protección, esa es la clave”, destacó.

Se mantiene sano

El médico general con 40 años de experiencia, y con diversos estudios, indicó que aunque ha habido voces en contra de esta prevención, no sólo del Covid, sino de muchos padecimientos y malestares, no recuerda haberse enfermado, pese a que atiende pacientes a diario con casos graves que incluso han estornudado o tocado su cara, y sus males no le hacen daño.

Aunque muchos dicen que el coronavirus vino para quedarse, no está de acuerdo, pues existe la forma de crear la inmunidad en la población para que la rechacen, dijo, como hoy la tosferina, viruela, difteria y hepatitis.

Destacó que una vez que la población ya este inmunizada, no habrá pretexto para la reactivación económica que tanto ha lastimado a la región.

“Ya es mucho el problema del tipo económico que ha ocasionado esto, si hacen caso y ven la posibilidad de que la gente se proteja, se puede integrar fácilmente la planta productiva”, dijo.

Hacen filas

El 95% de sus pacientes, arriban a hacer fila en espera de la atención, platicó, pero un 5% o más, llegan apenas en los vehículos acompañados por un familiar, sin poderse bajar.

Indicó que aunque la situación para muchos es sólo de temor, para otros es de conciencia y de valentía al salir a trabajar, sabiendo que tiene herramientas para ello en temas de salud.

“Como yo no soy de Oxford, obviamente le ponen más atención a quienes recomendaron esta prevención después, pero yo tengo 40 años administrándolo, sale barato el producto, podemos ser ejemplo a nivel mundial, no es una vacuna, es un antibiótico, quienes creen que esto no es posible, demuestran su ignorancia y desconocimiento del problema inmune, que es maravilloso”, añadió.

El médico atiende en un consultorio en su vivienda en calle Coahuila, en la colonia Centro, y es reconocido por muchos por su nobleza y sus bajos cobros.