Arrestan a policía que participó en incidente en bloqueo yaqui

CIUDAD OBREGÓN.- Suspendido, en arresto e investigación quedó el policía municipal que junto a integrantes de la etnia yaqui atosigó a usuarios de la Carretera Federal México 15 en el bloqueo de Loma de Guamúchil la tarde del jueves, manifestó Javier Lamarque Cano.

El alcalde añadió que en cuanto tuvo conocimiento de lo sucedido, se comunicó con el capitán Cándido Tarango, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien le informó que el agente entrará en investigación para que se le apliquen las medidas correspondientes.

Se le retiró la unidad, se arrestó al agente, se le suspendió y se turnó su caso a la comisión de honor y justicia para que se investigue y se apliquen las sanciones que correspondan, no vamos a permitir ninguna actuación irregular de esta naturaleza por parte de la corporación policiaca”, resaltó.

Lo anteriormente mencionado sucedió debido a que mediante redes sociales circuló un video que fue grabado el jueves por la tarde en el bloqueo carretero de Loma de Guamúchil, donde integrantes de la etnia yaqui atosigan a un usuario de la carretera Federal México 15, acción en la que también participa un policía municipal de Cajeme.

En el video con duración de alrededor de poco más de 5 minutos se puede apreciar como un par de hombres que circulan sobre la carretera se niegan a pagar la cuota que los yaquis solicitan e intentan avanzar para pasar el bloqueo, por lo que son amenazados y agredidos por integrantes de la etnia.

También en éste se ve como un elemento de la Policía Municipal de Cajeme participa en la agresión y les atraviesa una patrulla para intentar obligarlos a bajar de su vehículo, a lo que los tripulantes del vehículo nunca acceden.

En el video, el conductor grabó el momento en el que dos hombres que portan chaleco fluorescente le solicitan una cooperación, a lo que éste se niega, por lo que golpean su vehículo.

No, no voy a dejar de grabar, esta es carretera federal, no te vamos a pagar nada”, expresó cuando le pidieron dejar de grabar.