Aprueban plan de justicia del Pueblo Yaqui

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas aprobó por unanimidad el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, en el cual se plasman las demandas históricas, las reivindicaciones legítimas, las aspiraciones de vida y los sentimientos del pueblo yaqui, bajo los ejes de tierra y territorio, agua y desarrollo integral.

A unas horas del arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio yaqui, para encabezar el acto de petición de perdón a los pueblos originarios de México, el Director General del INPI, Adelfo Regino Montes, recordó que las autoridades tradicionales yaquis plantearon que su dolor más profundo es resultado de un conjunto de agresiones, con relación a sus tierras y territorio.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del organismo colegiado, realizada en el sitio sagrado del pueblo de Tórim, precisó que otro tema en el que se alcanzaron importantes acuerdos, es con relación al agua y el río yaqui, que lamentablemente permanece seco por la construcción de presas en la parte alta del territorio.

Tercera demanda tiene que ver con el desarrollo integral

Refirió que la tercera demanda tiene que ver con el desarrollo integral, el rescate de su cultura, su lengua, su pensamiento. El Presidente López Obrador asumió el compromiso de que juntos, gobierno y pueblo yaqui, iban a construir el plan de justicia que hoy se ha concretado, precisó Regino Montes.

Para ello, dijo, el 6 de agosto del 2020, en la guardia tradicional de Vícam Pueblo, el Presidente firmó el decreto de creación de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, la cual se ha reunido desde esa fecha en 11 ocasiones, con la participación de todas las secretarías de estado que la integran, para revisar de manera puntual y dar cumplimiento a los acuerdos.

"Gobierno de México tiene el compromiso de que los acuerdos se materialicen"

Aseguró que el Gobierno de México tiene el compromiso de que los acuerdos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui se materialicen, como un horizonte de justicia para este pueblo y un horizonte de esperanza para los pueblos indígenas y afromexicano de todo el país, recalcó.

“Los pueblos indígenas estamos hechos de lucha, venimos de abajo y si estamos aquí de pie es porque nuestros ancestros nos han enseñado que podemos caer, pero debemos levantarnos por muy duro que sean las condiciones de adversidad”, recalcó.

Proceso de diálogo histórico

En presencia del Gobernador Tradicional del pueblo de Tórim, Florentino Martínez Molina, el Secretario Jesús Patricio Varela Martínez destacó que este ha sido un proceso de diálogo histórico que nunca se había presentado y que lamentablemente no pudieron presenciar sus antepasados.

"Hubiéramos querido este tipo de reuniones de diálogo sobre los derechos indígenas desde hace tiempo, porque durante las últimas décadas los tres niveles de gobierno nos evadieron y nos ignoraron, se prestaron a los procesos de invasión y despojo; ahora se tiene un gobierno democrático donde se privilegia a los más pobres y a los pueblos indígenas”, expresó.

Salazar Solorio sostiene que en el actual gobierno no hay cabida para discursos vacíos

En tanto el Sub Secretario de Desarrollo Democráticos, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio, sostuvo que en este gobierno no hay cabida para discursos vacíos porque no se puede hablar de justicia sin un acto honesto de reparación del daño.

En México nunca más deberán repetirse los actos de despojo, racismo y abusos sistemáticos que desde los inicios de la conquista por 500 años han sufrido nuestros pueblos originarios", indicó.

"Hoy es un día histórico, el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y la petición de perdón a los pueblos originarios de México engrandece el significado de los 200 años de la vida independiente de México”, agregó.

Participación del antropólogo Héctor Díaz Polanco

Por su parte el antropólogo Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, habló de la perseverancia que requiere para alcanzar los anhelos.

“Estamos en la primera etapa de una de las grandes victorias de los pueblos indígenas de México, con este Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que consiste en la firma de un conjunto de acuerdos para que no se queden únicamente en palabras, sino en los hechos concretos para el ejercicio de los derechos de los pueblos”.

Del mismo modo, el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, sostuvo que la participación de los pueblos indígenas como actores sociales en los procesos educativos y de desarrollo del país, no tiene vuelta atrás.

Se trabaja en la creación de la Universidad del Pueblo Yaqui

Informó que se trabaja en la creación de la Universidad del Pueblo Yaqui y los pueblos de Sonora, la cual albergará un centro de investigación sobre las lenguas, así como en las artes y los oficios, con el propósito de recuperar y fortalecer las culturas, las lenguas, las tradiciones y sentidos de vida de las comunidades que habitan en este estado del norte del país.

En su oportunidad el Jefe de la Unidad Coordinadora de Participación y Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Daniel Quezada Daniel, señaló que se está viviendo un momento histórico a través del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que contempla planes y acciones contundentes en materia ambiental que nacen de las demandas de las autoridades tradicionales.

Plan dotado de acuerdos y proyectos

El Plan de Justicia del Pueblo Yaqui detalla los acuerdos para restablecer el territorio y el agua de la nación yaqui, conforme a lo establecido en los decretos del Presidente Lázaro Cárdenas del Río de 1937 y 1940.

Se espera que este 28 de septiembre el presidente López Obrador también firme el decreto de creación del distrito de riego 018 que aprobaron de manera consensuada las autoridades yaquis el pasado 22 de agosto en la guardia tradicional de Pótam, el cual les será transferido para que, por primera vez en la historia del país, un pueblo indígena pueda operar y administrar un organismo de esta naturaleza.

Otro acuerdo concreto aprobado por las partes es la construcción del nuevo acueducto yaqui que se abastecerá desde la presa El Oviachic (Álvaro Obregón), con el fin de garantizar que tengan acceso al 50 por ciento del agua que les corresponde según los decretos.

Compromisos generales

Los acuerdos generales permitieron establecer compromisos en materia de educación, salud, cultura, comunicación, infraestructura básica, proyectos agropecuarios, pesca, alimentación, libre determinación y autonomía, marco normativo interno, sujetos de derecho público, seguridad, paz, derechos de vía, reforma constitucional, preservación de recursos naturales, acceso directo a recursos públicos y reconocimiento fiscal, entre otros.

En este marco, se llevan a cabo mil 722 acciones de vivienda, 38 obras en espacios públicos, 18 obras de agua potable y saneamiento, 5 de conservación de caminos, construcción de 5.1 kilómetros de acceso al pueblo de Tórim, 42 obras de introducción y ampliación de energía eléctrica, así como la obtención de la concesión y puesta en operación de la radiodifusora cultural del pueblo yaqui, entre otras.