Apoyará a niños que no tienen herramientas para hacer sus tareas

Ciudad Obregón.- Rubén Espinoza, propietario de un negocio de reparación de computadoras, se sumó al ejército de ciudadanos convertidos en héroes que ayudan al prójimo durante la contingencia.



Manifestó que ofrecerá gratuitamente los servicios de Internet, computadoras e impresión para todos aquellos niños que no cuentan con las herramientas necesarias para cursar sus clases o hacer sus tareas en sus hogares.



“El plan es poner a disposición para todo aquel que ocupe estos recursos para que puedan llevar sus clases, hacer sus tareas, imprimir sus trabajos, acabo de empezar y ya se acercaron más de 10 madres de familia a imprimir”, subrayó.



El lugar contará con las medidas sanitarias necesarias para cuidar la salud de todos los que acudan, dijo, las computadoras serán de libre acceso de las 09:00 a las 19:00 horas todos los días.



“Son momentos difíciles con mucha necesidad donde todos deberíamos apoyarnos, esta es una muestra para todos, que se den cuenta que con los recursos que cada quien tiene disponible puede ayudar mucho a otras personas”, indicó.



Resaltó que el local no está abierto para trabajos de reparación de momento, porque no es negocio esencial, pero abrió las puertas para realizar esta noble causa.