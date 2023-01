Apoyan hasta 15 migrantes por mes en el Bazar Solidario de Cajeme 

Ciudad Obregón.- De 10 a 15 migrantes que pasan por el municipio de Cajeme se ven beneficiados por el Bazar Solidario cada mes con vestimenta, calzado y despensa.

Ana Lucia Flores Schwarzbeck, coordinadora de programas del Bazar, manifestó que el 26% del total de personas que ayudaron durante 2022 se trató de migrantes, lo que representa más de 700 artículos donados.

Al ser estas personas un sector poblacional vulnerable, dijo, se les brinda apoyo como si se trataran de familias de escasos recursos del municipio.

El apoyo se brinda, de preferencia, a los que vengan canalizados por DIF o alguna organización, pero si llegan ellos mismos también se les apoya, siempre y cuando no hayan recibido el beneficio con anterioridad durante el mismo mes”, resaltó.

Por lo anterior, comentó, hace el llamado a la población para que done ropa y calzado que ya no use y que esté en buen estado, pues aunque el servicio no se deja de otorgar, en ocasiones escasea.

Carmen, voluntaria de un comedor, señaló que aunque mes tras mes circulan migrantes, hay algunos donde repunta más como son los del último trimestre del año.

Resaltó que las personas que arriban a Cajeme son principalmente de Centroamérica y el Sur del país, y que aun cuando en su mayoría son hombres solitarios, también viajan familias completas.