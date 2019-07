"Apenas empieza a correr el viento y se va la luz"

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Los constantes "apagones" en distintos sectores de la ciudad, cuando hace un poco de viento, se aproxima lluvia o llueve, preocupa a los ciudadanos, ya que temen daños a los aparatos electrodomésticos en sus hogares.



Colonias como Prados del Tepeyac, Misiones, Miravalle, Cumuripa, Aves del Castillo, Florida, Infonavit, Cuauhtémoc, entre otras, son las que más reportes presentan por este tipo de situaciones.



Elisea Palafox, vecina de la colonia Cincuentenario, manifestó que durante las últimas lluvias ha pasado malos días, porque desde que empieza a hacer viento el servicio eléctrico se va, a veces por periodos cortos o largos.



Explicó que el pasado domingo que ni siquiera llovió, pero sí hizo viento no tuvo electricidad por más de 12 horas, y cuando volvió el servicio no había la suficiente potencia para encender varios aparatos eléctricos a la vez.



Es horrible que apenas empieza a correr el viento se vaya la luz, no necesita ni llover para pasar una mala noche o tarde por la falta del servicio, indicó Silvia Nevarez Galindo, vecina de la colonia Real de Sevilla.



"Cuando va a llover es de seguro que vamos a pasar calor, porque siempre se va la luz y no bastando, mejor bajamos térmicos porque va y viene, va y viene, hasta que se estabiliza, si es que lo hace, ya volvemos a prender todo", apuntó la vecina.



Joaquín Domínguez, de oficio electricista, expresó que con la temporada de lluvias es muy frecuente que se presenten los "apagones" o variaciones de energía en el hogar que afecten aparatos eléctricos, por lo que recomendó comprar reguladores de corriente.