Analizan caso en Cajeme de regidores faltistas

CIUDAD OBREGÓN.- Debido a que algunos regidores presentan un acumulado de hasta 30 inasistencias durante el tiempo que llevan en el cargo, se conformó una comisión especial para sancionar a quienes no cumplan con su labor conforme lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración.



De acuerdo con el artículo 182 del reglamento municipal presentar más de cuatro faltas es motivo de suspensión por 15 días y de registrar más de 15 inasistencias en un año es motivo de revocación de cargo.



La comisión sesionara por primera vez hoy y estará conformada por 11 ediles que analizarán las faltas de cada regidor, para proceder a aplicar el reglamento, informó Rosendo Arrayales Terán.



Se expondrán los casos de los funcionarios más faltistas durante el último trimestre a las comisiones de acuerdo al portal de transparencia, resaltó.



"Una de las obligaciones que tienen los regidores según la Ley de Gobierno en su artículo 68 fracciones 1, 2 y 3 es que deben de asistir a las reuniones de comisión, y quienes no lo han hecho incumplen con esta responsabilidad", enfatizó.



Agregó que no existe la posibilidad de sanción económica y que de llegarse a un acuerdo los señalados serán suspendidos o destituidos.



Los regidores con más faltas en el último trimestre son: Edith Rocío Lauterio Araujo (10), Sergio Lamarque Cano y Ana María Castro Monzón (7).