Alza al agua afecta a quienes no cuentan con medidor: Sutoc

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Ya que el 60% de los 170 mil usuarios del Oomapasc no tienen un medidor que registre cuántos metros cúbicos de agua consumen, se estableció un alza para este año en el servicio, explicó Silvia Godoy Vea.

Aunque el tema ha causado molestia en la población, el alza que se percibirá en los domicilios es sólo el que va a la par con la inflación, que es del 5%, expuso la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc), y a quienes harán pagar lo justo es a los que se mantienen de alguna forma irregulares.

El 60% no cuenta con medidor o no sirve, de todo el padrón, no quieren pagar por el, se lo robaron, se les hace más fácil seguir así, porque antes se les tenía un promedio de 5 metros, 6 metros, pero la Ley de Agua marca que si no tienes medidor tu consumo debe ser considerado de 26 (metros cúbicos), que es lo que está aplicando esta administración", comentó.