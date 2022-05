Aleja inseguridad a clientes de tianguis en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Luego de que en las últimas semanas algunos delitos de alto impacto se registraron en el tianguis de Villa Bonita, la afluencia de personas en ese y otros espacios similares ha bajado hasta un 30%.

Alfredo González Sandoval, presidente de la Coalición de Tiangueros de Cajeme, explicó que además de los clientes, muchos comerciantes también han abandonado sus puestos de trabajo a causa de la violencia.

La pandemia ya no afecta, ahora es la violencia y no solo son los hechos violentos, también hay mucho robo hormiga y ha habido algunos asaltos, hay mucha inseguridad y no solo para los clientes, todos los que estamos en los tianguis, pero hay que trabajar”, indicó.