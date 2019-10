Afecta el cáncer de mama cada vez a más temprana edad

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En la actualidad, 20.1 habitantes por cada 100 mil padecen cáncer de mama en México y aunque el grupo de mayor afectación son las mujeres de 40 a 69 años, hay casos de jóvenes de 20 años, manifestó Eusebio Rosales Partida.

El jefe de Servicios Médicos del IMSS en Sonora atribuyó a malos hábitos como fumar, la mala alimentación y la vida sedentaria el que cada vez más jóvenes resultan con el padecimiento.

Se han encontrado casos de pacientes hasta de 20 años, 25, aunque son menos sí han aparecido. Los factores de riesgo cada día en la sociedad se van incrementando, el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, los alimentos industrializados que son los factores importantes para que se puedan modificar las cadenas genéticas y oncológicas cada día son más frecuentes”, comentó.

Desde la primera regla, las mujeres deben comenzar con su autoexploración, señaló Pili de Landeros, presidenta de la Agrupación George Papanicolaou Ciudad Obregón, y tras la conciencia que se ha logrado, se han dado detecciones a temprana edad.

“El cáncer no tiene edad, hay pacientitas de 26, 27 años, pero que jamás se habían hecho la autoexploración y que de repente se vieron una mancha en la mama o están segregando algún líquido. Hemos estado notando que sí acuden más jóvenes con relación a años anteriores, de unos 8 años para acá”, mencionó.

ATENCIÓN OPORTUNA

Al detectar una anomalía, de manera inmediata se debe acudir a realizar una mamografía o mastografía, subrayó la presidenta de la agrupación que se dedica a concientizar sobre este tipo de cáncer y el cervicouterino, para que en caso de haber un problema se atienda.

“Sí ha aumentado la detección, pero también la conciencia y la población”, añadió.

Sólo esta agrupación que realiza estudios de detección a bajos costos dos veces al año, detectó 448 casos positivos en 2017, agregó, mientras que en 2018 fueron 460 y durante abril de 2019 sumaron 80.

Según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte a nivel nacional (en cáncer), y en Sonora es el tercero, alertó Rosales Partida.

En IMSS, de una población de 33 mil mujeres, mil 500 han resultado ya sospechosas, indicó, momento en el que arranca el calvario, el estrés y la ansiedad.

“De esas mil 500, 119 fueron pacientes con cáncer, 109 se abordaron quirúrgicamente, un gran porcentaje lograron vencer el cáncer, 8 pacientes de esas 119 ya aparecieron en una etapa más avanzada y se requirió el abordaje bajo una quimioterapia, y de esas 119, 2 se fueron a radioterapia”, comentó.

LOGRA SALIR AIROSA

Aunque muchos casos concluyen de manera negativa, muchos más, cuando se detectan de manera temprana, tienen un gran éxito, y Olga Lidia Serrano Guerrero es prueba de ello.

“En 2016, en mi casa checándome me toqué una bolita, fue un domingo, el martes ya estaba checándome, salí con un tumor, a los 15 días ya me estaba consultando el oncólogo, ese día me programó para el 9 de diciembre, me quitaron la mama del lado derecho”, relató.

Después de quimioterapias y radiaciones, Olga hoy disfruta de sus 4 hijos y de su esposo, dijo, quienes siempre la acompañaron, sobre todo tras el temor de la muerte, al haber visto partir poco antes a su hermana por la misma enfermedad.

“Ahorita estoy en el proceso de remisión, fue una noticia que no quería, pero yo soy el segundo caso de cuatro hermanas, mi hermana falleció, todo mundo dijo esta también se va a morir, tuve que echarle ganas, en ese tiempo tenía una niña de 6 años”, recordó.

La batalla no fue fácil, pero la logró vencer con fe y actitud, destacó, y de igual manera puede hacerlo cualquiera que se lo proponga, pese al diagnóstico.