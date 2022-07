Advierten de riesgos de la araña violinista en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Aunque se ha dado a conocer mediante redes sociales al menos dos casos de mordedura de araña violinista en Cajeme en lo que va del año, la Jurisdicción Sanitaria número 4 no cuenta con algún reporte, pero llama a la precaución.

Rael García Gomez, epidemiólogo de esta jurisdicción, comentó que es durante la temporada de calor que empieza a haber más presencia de animales ponzoñosos en general, incluida la araña violinista.

Para prevenir que esta araña se reproduzca o viva cerca de las personas, mencionó, es importante que mantengan sus viviendas limpias, libre de lugares donde puedan depositarse o esconderse y que fumiguen periódicamente.

Además, dijo, al acudir a espacios abiertos como parques, paseos recreativos, o la naturaleza en general deben mantenerse alertas sobre los sitios donde se estará, para evitar que haya presencia de fauna de riesgo.

Señaló que, hasta cierto punto, que haya presencia de esta especie es normal en la región y que es la colonia Benito Juárez donde históricamente han tenido más reportes.

De resultar mordido por este tipo de araña, resaltó, es importante que se acuda a recibir atención médica lo antes posible, ya que depende del tiempo que se tarde en dar tratamiento el éxito de este.

Lo más importante es la prevención, pero cuando alguien es picado, entre si es o no violinista, debe acudir a la unidad de salud más cercana porque contamos con el tratamiento adecuado para que el veneno no avance y no cause problemas mayores”, concluyó.