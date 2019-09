Advierte Oompasc que sancionará por tomas clandestinas

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Tras detectar diversas tomas clandestinas, sobre todo en el sector comercial, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) llamó a la regularización para evitar una penalización.



Roberto Gamboa García, director de general del organismo, expuso que aunque el objetivo no es dañar a la población, las tomas sin un registro son ilegales, y pueden ser sus propietarios multados por colocarlas de esta manera hasta con 85 mil pesos.



"El periodo que estamos dando de gracia es hasta fin de septiembre o procederemos a multas importantes y además al cobro retroactivo de agua. Ahorita tenemos una lista que no queremos mencionar porque estamos dando oportunidad a que la gente las reporte, no se trata de recaudar, sino de regularizar", comentó.



Es ilegal toda toma que no está registrada, incluyendo aquellas que están como casa habitación y que realmente son comercios, alertó, y se deben reportar.



Señaló que el problema está detectado en comercios, empresas e industrias, sobre todo aquellas que no están declaradas y que en el pasado por alguna razón, alguien las colocó allí.



"No son necesariamente industrias grandes del Parque Industrial, sino que son de tamaño pequeño y mediano, la ley nos ampara, tenemos algunas detectadas, el número preferimos dejarlo para cuando termine el periodo de gracia", detalló.



Las multas por esta acción pueden ir desde los 8 hasta los 85 mil pesos, advirtió, dependiendo del tamaño de la empresa en detección.



Recordó que aunque el año pasado se registró también este problema en establecimientos como el mismo Nuevo Estadio de Beisbol, este ya se reincorporó a la legalidad y no existe conflicto alguno.



NO PAGAN



Aunque no se mantienen irregulares, indicó que muchas dependencias y escuelas se mantienen con grandes y graves adeudos, pues no cuentan con presupuesto para realizar el pago del servicio.



"Estamos gestionando con los diputados para que en el presupuesto se contemple, que se tenga una partida presupuestaria y que se pueda pagar sin ningún problema. No podemos hacer un corte drástico, necesitamos gestionar", concluyó.