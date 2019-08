Aceptan multas a "cochinones", pero piden botes de basura

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Para no traer la basura en bolsas de la ropa, en las mismas manos o en el vehículo, cuando se realizan actividades en la vía pública, los ciudadanos solicitaron a las autoridades la colocación de más botes de basura, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad.



Karla Armenta López, vecina de la colonia San Rafael, expresó que la medida de las autoridades municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública es positivo para todos, sobre todo, para obligar a los "cochinotes" a aprender a ser limpios.



"Está bien que multen, haber si la gente no es tan sucia y no tira la basura, que sepa que le cobrarán para que no lo haga. Pero debería haber botes de basura en cada esquina.



Cooperación



Alberto Rojo, comerciante de Mercajeme, consideró que no se puede hacer mucho al no contar con botes de basura porque aunque hay personas que sí se preocupan, otras no.



"También deben pasar los camiones constante para que se mantenga limpio, y a los ‘cochinos’ que los multen, con mayor razón necesitan la multa", subrayó, "pero hay que poner botes, para que no la tiren en la calle, en el Centro faltan muchos".



Al menos en el Centro de la ciudad existen demasiadas zonas donde no hay contenedores para la basura, lamentó Pablo López, propietario de un comercio del sector Centro, por lo que los mismos comerciantes deben colocarlos en las banquetas para evitar el "cochinero".