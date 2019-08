Abejas corren peligro en el Yaqui: Apicultores

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Más de 15 colmenas con alrededor de 500 mil abejas para polinizar cultivos de melón y sandía, resultaron afectadas por la tala de mezquites con maquinaria pesada en el Valle del Yaqui, denunció Ramón Granados Valenzuela.



El representante de los Apicultores del Sur de Sonora señaló que la especie corre un gran peligro, ya que es la segunda ocasión en los últimos dos meses que se ven afectados por la tala de árboles

en el Valle del Yaqui.



Autoridades del Distrito de Riego introdujeron maquinaria pesada destruyendo el hábitat de las abejas, expuso, aunque son sus terrenos, no hubo ningún tipo de aviso para mudar las colmenas, cada una con un costo de 3 mil 800 pesos.



"Ya hemos puesto denuncias por esta práctica, pero no ha pasado nada", enfatizó.



El entomólogo José Luis Martínez Carillo, profesor y vinculador de la dirección de Recursos Naturales de Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), manifestó que las abejas son de suma importancia para los cultivos, y comprometer su existencia yel rendimiento de estos.



Hace falta que las autoridades, apicultores, e investigadores trabajen de manera ordenada y en conjunto para garantizar la supervivencia de la especie y ver maneras de optimizar las ya

existentes.



"El 80% de los cultivos que consumimos no se producirían sin abejas, las siembras necesitan ser polinizadas", destacó, "y aunque hay otros insectos que lo realizan, la abeja hace la mayor parte de esta tarea, por algo es el organismo vivo más importante del mundo".

