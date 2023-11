AMLO afirma que el registro nacional de desaparecidos ha sido alterado

Ciudad Obregón.- El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fue alterado por exfuncionarios que buscaban afectar su gobierno, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de México, compartió que la cifra de más de 126 mil desaparecidos que existe en el país desde 1962 a la fecha no es real, y está muy por encima de la realidad que vive México en esa problemática.

Comentó que el actual gobierno está uniendo todos los esfuerzos para realizar un nuevo censo de desaparecidos que otorgue una cantidad verdadera y oficial.

“Vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia, sino que había una intención de afectar al gobierno que represento, así de claro ya ven que no me gusta andarme con rodeos, todo lo vamos a aclarar”, resaltó.