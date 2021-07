Walkin 'on Main, el evento más versátil de Cottonwood

El corazón de Arizona celebra Walkin 'on Main el próximo 12 de noviembre de 2021, donde se podrá degustar y llevar a casa los mejores vinos de la ciudad en el reconocido Verde Valley Wine Consortium.

La hora de esta cita será amigable para todo público, pues no importará si estudias o trabajas, el recinto recibirá a sus invitados desde las 11:00, hasta las 17:00 hrs., en el Wine Garden.

Además de la degustación, podrás encontrar exhibiciones de arte y vendedores que se alinean en la calle, acompañados de las encantadoras galerías, tiendas y restaurantes locales de Old Town Cottonwood donde hay un sinfín de opciones para pasar un buen rato en familia o con tu pareja.

Walkin 'on Main también incluirá exhibición de automóviles de 11:00 a 15:00 horas y para amenizar esta muestra tendrán música jazz y blues totalmente en vivo, cortesía de algunos artistas locales muy talentosos.

Más información: Cottonwoodaz.gov