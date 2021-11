Vuelve Chillin' on Beale Street a Kingman

Toma la oportunidad de llevar tu auto al centro de Kingman para compartir el gusto por los motores junto con todos los demás visitantes; vuélvete parte de este evento. La cita será el sábado antes mencionado en punto de las 14:00 horas.

En el evento podrás degustar comida típica de Arizona, música en vivo y el ambiente hogareño que tanto caracteriza a la ciudad; no importa si tienes un auto clásico, uno eléctrico e incluso una motocicleta, el chiste es reunirse y pasar un buen momento en compañía de tus seres queridos.

La temática que ambientará el fin de semana será Cruise In Toy Drive; recuerda que la diversión no termina hasta que el último automóvil se marche a casa.

Es importante destacar que durante la celebración también se presentarán exposiciones de arte y artesanías de creadores locales: disfruta de un fin de semana lleno de velocidad y tu familia, olvídate por un momento de esta "nueva normalidad" y haz que tu tarde sea inolvidable.

Más información: Explorekingman.com