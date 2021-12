Vive una retrospectiva del arte en Flagstaff

Esto es Retrospectiva: Arte en acción 2021, un conjunto de profundas exposiciones creadas por artistas que se inspiraron del sufrimiento y el dolor, para poder crear conciencia y cambiar la perspectiva de la sociedad.

A través de una lente abierta: Reframing Hunger and Homelessness presenta conmovedores retratos tomados por Michael Collier y Amy Martin con una introducción de Kathy Small, autora de Man in the Dog Park.

Por su parte, la artista multimedia y poeta Venaya Yazzie presenta Matriarcado resiliente: arte de mujeres indígenas en comunidad, una mirada íntima a la experiencia y el arte de seis creativas femeninas.

En Devastación: Restaurando la vida y la tierra en la frontera, la activista Laiken Jordahl del CBD te lleva a una comprensión más profunda del impacto ambiental y de la construcción del muro fronterizo a través de ensayos y enlaces en vivo.

Es importante destacar que nueve fotógrafos y video productores destacados revelan esta exposición que seguro te dejará pensando sobre muchos temas de la actualidad.

No te pierdas estas exhibiciones, que ya se encuentran disponibles para ver ahora.

Más información: Flagstaffarizona.org