Valioso legado de Frank Pialorsi

Pialorsi se retiró del cargo en otoño de 2001; bajo su dirección, el centro se consolidó como uno de los más prestigiados en toda la Unión Americana, reputación que mantiene actualmente tras capacitar a decenas de miles de estudiantes, docentes y profesionales provenientes de muchas nacionalidades.

Fue durante su gestión que se reforzó el profesionalismo en el campo y en dicho programa de la UA, con ediciones como el Journal of Intensive English Studies: un foro de intelectuales para el intercambio internacional de ideas entre programas intensivos del idioma inglés, para el cual Pialorsi sirvió como editor en jefe desde 1987.

Entre sus publicaciones destacan igualmente libros como "Advanced Listening Comprehension", un 'best seller' a nivel global que el catedrático escribió en coautoría con Patricia Dunkel; es también coautor de "Foreign Teaching Assistants" junto a Jean Zukowski, obra que aborda las dificultades que los maestros asistentes extranjeros enfrentan típicamente al comunicarse con sus estudiantes universitarios estadounidenses ("por lo general, el problema no es el idioma").

Su impacto en todas estas generaciones de alumnos, docentes, colaboradores y profesionistas, así como entre quienes tuvieron la fortuna de compartir con él en vida es evidente, positivo y perdurará por siempre a través de las instituciones en las que dejó huella.