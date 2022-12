Únete a La Posada en el Desert Botanical Garden

México es reconocido por sus tradiciones y maravillosas fiestas que se reproducen en otras partes del mundo con respeto y cariño; en el vecino estado del Norte se llevará a cabo una fiesta típica de la temporada que sorprende por su espíritu y la representación de un momento de la historia católica.

La posada como tal es un festival religioso que conmemora el viaje de María y José de Nazaret a Belén en búsqueda de un lugar seguro para pasar la noche y poder dar a luz a Jesús.

Estas celebraciones se efectúan comúnmente entre el 16 y el 24 de diciembre y en ellas, los asistentes recrean la procesión mientras cantan villancicos en los que se repiten los diálogos de la pareja y los habitantes de Belén, liderados por un ángel.

Al terminar la procesión, el festejo continúa: los asistentes rompen piñatas y disfrutan de platillos típicos mexicanos y bebidas calientes.

Las posadas iniciaron en México luego de que los españoles compartieran la tradición de la Navidad con los nativos y con el paso de los años, los mexicanos adoptaron la tradición para esparcir el sentimiento de la temporada.

Desert Botanical Garden celebrará una posada de manera íntima, con tres procesiones que se llevarán a cabo durante el 18 de diciembre; posteriormente habrá otros eventos y exposiciones que te harán querer volver pronto, toma nota y elige la fecha de tu próximo viaje.

Playing with Stars: Rotraut at Desert Botanical Garden

07 de octubre al 14 de mayo del 2023

Las audaces y líricas esculturas a gran escala de Rotraut dan vida a los senderos del jardín, mientras una selección de pinturas y pequeñas esculturas llena la Galería Ottosen; la obra de la artista plástica es reconocida en todo el mundo, pues explora la energía de las estaciones y la relación de la naturaleza con el cielo, el Sol y el universo.

Museum of the Moon

07 al 14 de febrero de 2023

La instalación del artista británico Luke Jerram consiste en la reproducción del misterioso astro de la tierra; la escultura esférica tiene un diámetro de siete metros y cuenta con iluminación interna que permite ver de cerca imágenes detalladas reales de la superficie lunar que fueron proporcionadas por la NASA, amenizado por una banda sonora del compositor Dan Jones.

Dog Days at the Garden

14 de enero al 27 de mayo de 2023

Explora la naturaleza del desierto junto a tu mascota durante los sábados por la mañana de las fechas establecidas; podrán caminar juntos por los senderos, olfatear juntos las más bellas flores y posar para una foto en que el cielo despejado del desierto haga juego con los colores de las plantas desérticas.

Loteria Nights

12 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo y 13 de abril

Una oportunidad única para jugar el icónico juego mexicano, pero con cartas que reúnen a las plantas más populares del lugar creadas por los diseñadores del DBG; los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios divertidos como una membresía exclusiva, plantas para su propio jardín y artículos especiales.

Music in the Garden

20 de enero al 26 de mayo de 2023

Disfruta de un variado y emocionante ‘line up’ de artistas que se presentarán en el recinto durante los viernes de música: el paisaje del Desierto de Sonora termina de darle un toque mágico a estos eventos; los asistentes a Music in the Garden deben ser mayores de 21 años.

Corks & Cactus

4 y 5 de febrero de 2023

Los amantes del vino van a probar las mejores botellas de producción local en un ambiente lleno de paz y armonía, degustando una amplia propuesta culinaria con la que se podrá maridar y aprender más sobre cata.

Más información: Dbg.org