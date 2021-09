Una sala de juegos de tamaño real

Talking Stick Entertainment District, a cargo de la comunidad india de Salt River, tiene para ti un nuevo desafío: Bam Kazam, el salón recreativo de tamaño humano de los mismos creadores de Escape the Room.

Aquí tú eres la estrella de la película: sin avatares ni controles, tú eres el jugador número 1 y experimentarás en persona lo más nuevo en entretenimiento interactivo, con más de 60 habitaciones repletas de acertijos, juegos de habilidad y retos físicos que deberás superar junto a tu equipo.

Esta nueva aventura no se parece a nada que hayas visto antes: serás llevado al límite físico y mental de formas que no creías posibles; ganes o pierdas, es una experiencia que vas a querer disfrutar una y otra vez.

Más información: Bamkazam.com