Tucson Evening of Play: para el niño que llevas dentro

Visitar un museo infantil con los pequeños es toda una aventura: las atracciones no sólo se roban la atención de ellos, sino también la de los adultos que se integran a las actividades y recuerdan su niñez jugando y aprendiendo cosas nuevas.

Los colores estimulantes, sonidos y juegos fomentan el aprendizaje y el pensamiento creativo en chicos y grandes pero esta vez, es el turno de los mayores.

La gala más divertida de Tucson recibe a cientos de interesados en pasar un momento en el que el estrés quede fuera, para disfrutar de dinámicas infantiles en una noche sin niños.

Evening of Play es el evento de recaudación de fondos anual que realiza el museo con el fin de apoyar los programas y esfuerzos para garantizar que todas las familias disfruten las atracciones del recinto.

La siguiente edición será el próximo 1 de octubre a las 18:30 horas, en el Children's Museum Tucson: no pierdas la oportunidad de disfrutar como niño las increíbles actividades que tienen preparadas.

Quienes gustan de demostrar su talento vocal podrán presentar un número en el karaoke y sorprender a todos los asistentes; también habrá un escenario de rifas y sorpresas realizadas con el objetivo de contribuir en la misión de llevar el aprendizaje a través del juego a más niños.

Además podrás sacar tus mejores pasos de baile en la pista, competir en un torneo de 'cornhole', pintar una obra de arte o tomarte fotos graciosas en una de las cabinas que te convertirán en el personaje de un cuento fabuloso.

Durante el evento estarán presentes los restaurantes más populares de la ciudad como Prep & Pastry, El Charro/The Monica, Kingfisher, Contigo, PY Steakhouse y Zio Peppe; degusta tu platillo favorito mientras aprendes de nuevo a jugar.

Si te dan ganas de sentirte adulto de nuevo, también podrás refrescarte con una suculenta cerveza en el 'beer garden', una copa de vino o un intenso trago de whisky de alguno de los productores del estado del Gran Cañón.

Más información: Childrensmuseumtucson.org

Foto: Cortesía Children's Museum Tucson | Oro Valley