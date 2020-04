Toma impulso Olivo

Con una marca perfecta y con la mente puesta en no perder se encuentra el boxeador hermosillense Christian Olivo quien considera que a los 23 ó 24 años pudiera estar en la disputa por un título mundial.

El “Kiki”, como lo conocen sus familiares y amigos, arrastra marca de 12-0-1 y cinco nocauts, y a sus 21 años sabe que todavía le quedan varios combates por sortear para poder estar en la élite del pugilismo mundial.

Lo ideal para un boxeador cuando ya está en sus plenas facultades físicas, cuando ya maduró es alrededor de los 24-25 años y espero para ese momento tener un nivel boxístico que me permita estar en la élite y por qué no, disputando un título mundial”, aceptó.

Para Olivo, el hecho de no conocer la derrota en el ring es algo que lo motiva, pues sabe que el sueño de todo boxeador es trascender y no perder jamás, pero sabe que en el deporte se gana y se pierde, por lo que no tiene miedo a ese momento.

“Lo ideal y lo que se idealiza es mantener siempre el invicto pero este es un deporte en el que se gana y se pierde y uno nunca se sube con la intención de perder, pero si se llegara a dar sé que tengo mucho que dar en esto y no me preocupa tanto”, explicó.

El estar rodeado de campeones mundiales, indicó, es algo que siempre servirá a los jóvenes talentos, y eso por eso que siempre trata de tomar lo mejor de gente como Miguel Berchelt, Juan Francisco Estrada y Yamileth Mercado, compañeros de equipo.

“Es de mucha utilidad el poder convivir con los campeones, el poder ver cómo entrenan, puedes estar cerca y ver cómo hacen las cosas para eso aplicarlo tú mismo en tu carrera y ser igual de exitosos que ellos en algún día”, comentó.