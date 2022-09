The Mini Time Machine Museum of Miniatures: historia y tradición en compacto

Descubre un nuevo mundo de miniaturas en este museo localizado en Tucson, donde en casi 5 mil metros cuadrados exhiben una amplia y entretenida variedad de miniaturas antiguas, así como artefactos encantadores y zonas interactivas para apreciar todo de cerca.

El museo funge como una máquina del tiempo en la que los visitantes emprenden juntos un viaje al pasado a través de un recorrido autoguiado por diferentes tierras y tiempos, tanto reales como imaginarios.

Cuando inicia la temporada de verano, el recinto lleva a los visitantes a eras olvidadas con cuentos invernales del Viejo Mundo, narradas en "Tales from Mun'Umbra" y "Trenchard and Steep Street in Victorial Britol U.K.: a Diorama by Bill O'Malley".

Imagina

La primera nació de la visión de la artista y titiritera Tanya L. Yager, que creó espectáculos teatrales de títeres de sombras que exploran los reinos más profundos de la imaginación; maravíllate con el "gélido" escenario mientras las diminutas siluetas personifican cuentos de hadas provenientes de la República Checa, Alemania y Gales.

Mientras estás ahí, trasládate hasta la era victoriana en Bristol, Inglaterra con el trabajo en miniatura de Bill O'Malley: su diorama muestra los edificios que una vez se alzaron a lo largo de las calles principales de la ciudad y algunas referencias fotográficas en blanco y negro, además de acuarelas que datan de mediados del siglo XIX.

¿Te atreves?

Galopa desde el Suroeste de Inglaterra hacia un pequeño pueblo fantasma al Suroeste de Estados Unidos: la exhibición anual de octubre de "Buzzard Creek Ghost Town", de Jean LeRoy quiere asustarte con sus demonios armados, luces y sonidos espeluznantes que emanan de las pequeñas casas polvorientas.

Y mientras las temperaturas descienden en Tucson, disfruta la transformación anual del museo en "Wee Winter Wonderland", además de la exhibición "Holidays Around the World and Through Time" que te lleva a descubrir las tradiciones navideñas en los Estados Unidos, la antigua Europa, el Japón moderno y Persia.

The Museum of Miniatures seguro te encantará: compra tus boletos en línea para ahorrar o conviértete en miembro para tener entradas todo el año.

Consulta la edición completa aquí