Súmate al #RunMarana

Ambas opciones correrán a lo largo del pintoresco sendero del Río Santa Cruz; más allá del maravilloso paisaje y el aire fresco que te llenará de energía, está la satisfacción de realizar algo divertido y saludable este fin de año.

Durante el recorrido habrá señalizaciones, puestos de abastecimiento y voluntarios que harán tu trayecto seguro; además, la aplicación RaceJoy estará disponible si deseas usarla para recibir ovaciones, aplausos y demás gestos de aliento durante toda la competencia.

Los resultados al momento estarán disponibles a través del sitio web oficial del evento; para que tu esfuerzo tenga aún más realce, captura el instante y publica tus fotos en tus redes sociales usando el hashtag #RunMarana, que en cada ocasión se vuelve tendencia.

Premios y diversión

Con únicamente registrarte a la carrera, podrás tener acceso a la rifa de dos paquetes de premios temáticos de ‘fitness’ para cada competencia.

Además, Oro Valley y Marana se asociaron para crear el desafío Run Through the New Year Run, donde los participantes mayores de trece años que se registren y completen ambas carreras recibirán una medalla exclusiva Cheers Challenge el día de Año Nuevo.

En este evento, también los niños pueden participar recorriendo una milla completa y de esta manera, podrán realizar este gran esfuerzo de fin de año e iniciarán 2023 con el orgullo de haber llegado a la meta.

Más información: Discovermarana.org