Stetson Winery, el recinto que ha cautivado Kingman

Los vinos de esta casa enológica han sido producidos por el galardonado viticultor Eric Glomski. La pasión de Eric como enólogo comenzó hace varios años mientras experimentaba con la elaboración de sidra dura a partir de manzanas. Cuando abrió la primera botella, quedó fascinado. Esta actividad ahora se ha convertido en una tradición.

En 2012, los vinos de Eric fueron elegidos como oficiales para las celebraciones del Centenario del Estado de Arizona.

Si te encuentras de vacaciones o resides en Kingman, tienes una excelente oportunidad de degustar bebidas de calidad, acompañadas de un buen ambiente y tradición. Entre las cosechas que podrás encontrar, se encuentran: Barrel Racer, Cultured Cowboy, Root 66, Hop in the Cab Darlin’, The Lovely Red Lady, State 48, Peacemaker, entre otros.

Más información: Explorekingman.com