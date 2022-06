Servicios exclusivos en Arizona, para viajar de lujo

Jets privados, chefs personales y paseos en globo aerostático serán sólo el inicio: la Oficina de Turismo de Arizona (AOT, siglas en inglés) invita a descubrir el lado más exclusivo del vecino estado del Norte.

En tu viaje de negocios o placer, tú eres el V.I.P. de tu propia aventura: esto es sólo una muestra del abanico de opciones para dejarte consentir como te lo mereces.

A tu servicio: agencias de conserjería

Si aún no te mueves por Arizona como pez en el agua, hay equipos de expertos a tu disposición, listos para orientarte en tu viaje; una de ellas es Concierge Extraordinaire, cuyo objetivo es atraer más visitantes al estado para descubrir sus maravillas urbanas y naturales.

Explora el Gran Cañón en helicóptero privado, practica yoga junto a la piscina o relájate en una lujosa casa vacacional con servicios de 'resort'; la compañía se encarga de cubrir cada detalle, desde tu llegada hasta tu partida.

Hospitalidad: estadías elevadas

Si de alojamiento lujoso se trata, Arizona es hogar de diversos 'resorts' reconocidos a nivel internacional por ir más allá de la norma: en Four Seasons Resort Scottsdale at Troon North, puedes reservar suites con piscina privada y ducha en el jardín al aire libre.

El sitio ideal para recargar energías después de disfrutar de un vuelo en Cessna, un tour en 'jeep' o un paseo guiado entre los cañones de la zona.

Gastronomía: saborea el lujo

Porque uno de los más grandes placeres de vivir es comer rico, AOT invita a una deliciosa escapada culinaria en Terra Farm + Manor, ubicado en un rancho histórico ocupado por huertos, viñedos y experiencias personales con ganaderos, enólogos y chefs locales.

Quienes suelen acudir a su mesa son personas que aprecian la calidad, la privacidad y la atención personalizada que impulsa a salirse del típico menú.

Por los aires: expediciones en globo

Hablando de experiencias elevadas, el cielo es el límite: la serenidad que se vive entre las nubes, a bordo de un globo aerostático, es algo que no tiene precio.

La aventura es memorable por sí misma, pero siempre mejorable: tunéala incluyendo en tu vuelo privado una sabrosa comida preparada por un chef, así como un bar completo a tu disposición en un tipi al aire libre, frente al majestuoso Desierto de Sonora.

Más información: Visitarizona.com