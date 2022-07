'Road trip' por Arizona: cactus, Sol y carretera

Para empezar, es hora de romper mitos y rumores cuando de 'road trips' se trata: sí, es cierto, en Arizona se encuentra Peach Springs, uno de los pueblos en que se inspiraron los creadores de Pixar para hacer su divertida película "Cars".

Y es que los viajes carreteros no sólo forman parte de la cultura de los Estados Unidos, sino que -en buena medida- contribuyen a impulsar la cultura pop occidental como la conocemos, partiendo de la historia de la mítica Avenida Principal, mejor conocida como Ruta 66 o Camino Madre, como la bautizó John Steinbeck en sus "Uvas de la Ira".

Te invitamos a tomar tu cartera, tus llaves y tus lentes oscuros: enciende el auto y ven a recorrer los muchos caminos de Arizona; éstas son algunas paradas sugeridas.

Holbrook

Es la primera ciudad para quienes parten desde Nuevo México; en ella encontrarás el mítico Motel Wigwam, con sus habitaciones en forma de tipi y un auto clásico a la puerta.

Winslow

La ciudad donde no dejarás de cantar las canciones de los Eagles, desde "Hotel California" hasta, por supuesto, "Take it Easy", cuando te encuentres frente a la estatua de "Standin' on the Corner".

Flagstaff

No dejes de visitar la estatua de Louie el Leñador, una de esas figuras gigantes que se utilizaban para anunciar talleres mecánicos en los años 60 y 70.

Williams

Éste es el punto de partida del Grand Canyon Railway; visita su calle principal, con sus restaurantes y comederos 'vintage' y sus luces de neón.

Seligman

Cuenta con el Snow Cap Drive-In, un autocinema cuyo propietario, Juan Delgadillo, ha sido reconocido como uno de los fundadores de la Histórica Ruta 66.

Peach Springs

Como ya se mencionó, es prácticamente una parada obligada, especialmente si viajas con niños en búsqueda de "Rayo McQueen" o de "Mate".

Kingman

Una ciudad para disfrutar algunos de los paisajes más emblemáticos de la Ruta 66, al avanzar por

Sitgreaves Pass.

Oatman

Poco antes de llegar podrás visitar Cool Springs Gift Shop and Museum: una antigua gasolinería típica de la Carretera Madre, convertida en tienda de regalos y museo.

El autor es director de RrPp de Connect Worldwide y representante de la Oficina de Turismo del Estado de Arizona (AOT).