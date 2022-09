Rincones sugeridos: lo que no imaginabas

Son experiencias que sólo podrás disfrutar aquí: nadie te las va a contar; como la lista es más bien extensa y variada en su temática, te compartiremos apenas algunas para que vayas planeando tu próximo viaje al estado.

Cañón de Chelly

En el corazón de la nación Navajo, es muy probable que escuches que te digan "Ya'at'teeh" con una sonrisa: quiere decir "Hola" y es la forma en que dan la bienvenida en este lugar que tiene más de 5 mil años de historia; hay registros de que la vida humana en esta zona es la más antigua e ininterrumpida en la meseta del Colorado.

Aquí, en un lugar llamado Tsegi, las casas e imágenes nos cuentan sobre su pasado, muy cerca de donde las familias Navajo de la actualidad habitan, cultivan y crían su ganado entre cañones; no te pierdas la famosa Spider Rock: un monolito de arenisca roja de más de 240 metros de altura y unos 230 millones de años.

El Puente de Londres

No está en Londres y a diferencia de lo que dice la canción, no está cayendo sino que goza de cabal salud, rodeado de palmeras y acariciado por las aguas del Río Colorado en Lake Havasu City.

Originalmente construido en 1830, no fue diseñado para el creciente tráfico de autos de la capital británica, por lo que empezó a hundirse en el Támesis (de allí la famosa canción de "London Bridge is falling down").

Las autoridades locales determinaron demolerlo en los años 60 del siglo pasado y así el empresario Robert P. McCulloch, determinado a poner su comunidad en el mapa, puso 2.5 millones de dólares para traer las piedras numeradas a través del Atlántico y el Canal de Panamá, para ser enviadas por tierra desde California hasta su destino final.

Cuatro años y otros 7 millones de dólares después concluyó la reconstrucción y hoy, este puente es el marco ideal para las actividades acuáticas que tienen lugar en la región.

Cottonwood y Río Verde

Es verano y plena época de la vendimia: aquí podrás cambiar de ritmo para combinar la aventura al aire libre con la sofisticación de una cata de vinos "Water to Wine" es una innovadora propuesta de recorridos que inician con un bellísimo y relajante recorrido en kayak por el Río Verde, entre álamos y fauna silvestre.

Llegarás a un sendero que conduce a viñedos, donde podrás hacer una cata de sus vinos o disfrutar un plato de queso y antipasto.

Arizona Trail

En el estado hay 22 Parques y Monumentos Nacionales, así como 35 parques y áreas naturales estatales con los que día a día confirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y nuestra vocación por el contacto, conocimiento y respeto por el medio ambiente, flora y fauna silvestres, endémicas y migratorias.

Por ejemplo: los casi 1 mil 300 kilómetros del Arizona Trail (Sendero de Arizona), dedicado a varias actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o cabalgata, desde los límites con México hasta los de Utah.

Más información: Visitarizona.com

El autor es director de RrPp de Connect Worldwide y representante de la Oficina de Turismo del Estado de Arizona (AOT).