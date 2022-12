Regálate una ida al ‘mall’ en el estado del Gran Cañón

Arizona Mills

Es el centro comercial de marcas de prestigio que siempre tiene increíbles descuentos: ubicado estratégicamente en el cruce de la carretera Interestatal I-10 y la carretera US-60, es el destino de entretenimiento familiar más grande del estado, con más de 185 tiendas tipo ‘outlet’ y centros de diversión de la máxima calidad.

Tiendas

Buckle

Disney Store Outlet

Nike Clearance Store

Adidas Clearance Store

Steve Madden

Tommy Hilfiger

Burlington

Forever 21

Camille la Vie

Marshalls

Old Navy

Ross Dress for Less

Arizonamills.com

Chandler Fashion Center

Desde visitas con Santa hasta eventos festivos, esta sede navideña promete una aventura sin complicaciones, reservando tu visita de Papá Noel con anticipación y planificando el día en el complejo.

Compuesto por más de 180 tiendas y más de 40 restaurantes y opciones de entretenimiento, sus instalaciones de interior/exterior están ancladas por Dillard’s y Macy’s, con una combinación diversa de tiendas exclusivas que incluyen Apple, Coach, Lego, Fabletics, H&M y más.

Perfecta para dar regalos navideños es la nueva incorporación al centro comercial de The Collective Market, que presenta cientos de productos hechos a mano de más de 40 pequeñas empresas locales.

Si viajas en familia, puedes programar con anticipación la visita a Papá Noel; así te dará tiempo para todo, incluida una visita a Crayola Experience, que presenta 19 actividades coloridas y prácticas, o ver una película en Harkins Theatres Chandler Fashion 20.

Shopchandlerfashioncenter.com



Casa Paloma

Ubicada en West Chandler a lo largo de la I-10, sus instalaciones al aire libre ofrecen una experiencia de compras decididamente exclusiva.

Desde tiendas clásicas, como Bath&Body Works hasta ULTA, hasta joyería fina contemporánea en Coffin&Trout y decoración para el hogar en Found by Domestic Bliss, seguramente encontrarás tesoros para tu casa y para obsequiar.

Inaugurado este noviembre, el ‘pop-up’ festivo Found Holiday Shoppe regresa a The Shoppes con decoración navideña de lujo y artículos que te gustarán.

Theshoppesatcasapaloma.com



Tempe Marketplace

La moderna plaza comercial tiene más de 100 tiendas y realiza más de 300 eventos al año; en su espacio al aire libre brinda a sus visitantes áreas con chimeneas en el invierno y fuentes de chorros saltarines en primavera y verano.

También, a lo largo del año encontrarás cambiantes instalaciones de arte ‘pop-up’ para tomarte esa ‘selfie’ especial que querrás compartir en redes sociales; una experiencia de entretenimiento, compras y comida gourmet que no puede faltar.

Tempemarketplace.com