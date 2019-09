Queda Kino Viejo en una "laguna"

HERMOSILLO, Sonora.- Inundación en calles y viviendas dejó a su paso la tormenta "Lorena" en Bahía de Kino, informó Roberto Arnoldo Prado, comisario municipal del lugar.



"Gracias a Dios tenemos saldo blanco hasta ahorita, ya pasó el peligro, tenemos solamente inundaciones y estamos trabajando con las personas damnificadas", dijo.



El funcionario de Kino explicó que aún no se tiene el número de familias afectadas, pero ya se detectaron las colonias en las que tuvieron problemas con el aguacero registrado ayer.



El momento más fuerte de la lluvia fue cerca de las 2:00 de la madrugada de ayer y finalizó cerca de las 8:00 horas; durante el transcurso de la mañana había personas visitando Bahía de Kino porque la tormenta ya había finalizado.



Las colonias más afectadas por la inundación son Loma Linda, Jesús García, Nuevo Progreso, Fuente de Diana y Casas Blancas; la mayoría de las viviendas son de material de cartón en este sector.



Roberto Arnoldo Prado dijo que están visitando las casas de las colonias inundadas, se han percatado que las familias no cuentan con un techo digno.

"Algunas viviendas están inundadas otras están rodeadas de agua y no pueden salir de las viviendas y estamos viendo cómo apoyarlas con techo dignos", manifestó.Para desfogar el agua estancada en las calles está trabajando Agua de Hermosillo con un sistema de bombeo que arroja el líquido al mar o a un lugar deshabitado.Indicó que trabajan elementos del Ejército Mexicano con el plan DNIII, Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, se mantienen en coordinación para enfrentar una nueva manga de agua.Por lo pronto, el censo de damnificados que se realiza, dijo, es para apoyar con láminas, despensas y pidió el respaldo de la comunidad para estas familias."Si hay gente voluntaria que guste hacer las aportaciones que se comuniquen con Comisaría de Kino, nosotros le traemos a hacer las donaciones", manifestó.Quien quiera apoyar puede hablar al 2420761 en un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes.No se reportaron lanchas dañadas ya que los pescadores las resguardaron de la tormenta, aseguró Lucio Valenzuela, capitán de Puerto."Fue una tormenta que nos pasó de noche, depresión tropical, ingresó aproximadamente unos 40 kilómetros costa al Sur de aquí de Kino, lo único que nos dejó fue lluvia", aseveró.Los vientos no fueron de consideración con "Lorena" y no hubo daños en las embarcaciones que cuantificar.