Proclaman ‘Mes de la Historia Negra’ en Arizona

"A lo largo de este mes reconoceremos las innumerables formas en que la comunidad afroamericana ha influido en Arizona y en toda la nación", aseveró Ducey; asimismo, expuso que se honrará a los líderes de los derechos civiles, tratando unos a otros con respeto y juzgando a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de piel.

Es un hecho que la historia de Arizona está llena de líderes natos que han trabajado para asegurar que todos tengan los mismos derechos. Pioneros como Calvin C. Goode, el segundo afroamericano elegido para el Consejo de la Ciudad de Phoenix en 1971; así como campeones de la igualdad como Lincoln y Eleanor Ragsdale, que ganaron su caso contra la discriminación un año antes de la histórica sentencia Brown v. Board of Education. Hoy en día, Arizona posee aclamados héroes como Janelle Wood, que fundó el ‘Foro de Madres Negras’ donde crean modelos de aprendizaje adaptables, para que las estudiantes pueden recibir apoyo personalizado.

Cabe resaltar que ‘El Mes de la Historia Negra’ fue establecido anteriormente en 1976 por el presidente Gerald R. Ford y desde entonces ha sido reconocido por todos los presidentes en Estados Unidos. Por su parte, el gobernador Ducey ha emitido un total de siete proclamaciones en esta materia y asevera continuar con esta postura.