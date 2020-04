Porristas de los Cardenales luchan contra el coronavirus

La contingencia por el covid-19 tomó por sorpresa al mundo entero, pero también demuestra el valor y preparación de las personas que trabajan en el sector salud, entregando su tiempo y esfuerzo para salir de esta crisis.

Darby es porrista de los Cardenales de Arizona y enfermera de profesión; ante la contingencia sanitaria en esa región, ha estado trabajando en un estacionamiento público para ayudar a detectar nuevos casos de Coronavirus en su ciudad.

Como respuesta a las necesidades del hospital en el que labora y sin saber con certeza a qué se expone, la joven enfermera forma parte de los equipos que están buscando una solución al coronavirus; como enfermera, esto es algo que ella siempre quiso hacer.

Por ahora, el personal de la institución sanitaria les ha brindado todo el equipo de protección necesario, pero no saber lo que pueda pasar es una realidad a la que se enfrenta, sobre todo tratando con personas que no muestran ningún síntoma y que posiblemente estén infectados.

"En este momento no me siento en peligro, pero no sé qué es lo que se avecina... Trato de estar bien en cada momento, como trabajadora de la salud creo que es importante que mantengamos la calma; todos los días están cambiando", mencionó Derby en entrevista con Darren Urban, director de Contenido Editorial de los Cardinales de Arizona.

Shasta es también porrista y enfermera en el estado vecino; tras enfrentarse a algunos síntomas del virus, y luego de salir negativa de covid-19, decidió salir de casa, pues su madre fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 4 hace algunos años.

"No podía estar en casa y a la vez, en contacto con el virus y exponerla a esto, sería algo catastrófico; nunca me había sentido más orgullosa de mi profesión, aunque eso no significa que no tenga miedo al pensar en futuros escenarios", declaró.

Como enfermeras, para ellas no importa lo peligrosa que pueda ser su profesión:, no se arrepienten de lo que eligieron como tal.



