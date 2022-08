Planea una visita a Scottsdale en la que el arte sea protagonista

Los atardeceres inigualables, el calor y los paisajes desérticos no son las únicas cosas que caracterizan al estado del gran cañón; Scottsdale es hogar de aclamados museos, maravillas de la arquitectura y eventos de arte reconocidos en todo el país, añade estos lugares a tu lista para unas vacaciones creativas enfocadas en el arte.

Scottsdale Artwalk

Una de las tradiciones de la ciudad es que cada jueves, desde las 19:00 hasta las 21:00 horas las calles de Main Street y Mashall Way, en el distrito de arte de la ciudad, se pueden visitar galerías y restaurantes que resguardan piezas únicas que puedes apreciar al mismo tiempo que disfrutas una copa de vino.

Museos en todos lados

No importa el estilo artístico que busques, hay uno que empata con tus gustos y otro que te sorprenderá por su propuesta única y variada, los que no te puedes perder son: Scottsdale Museum of Contemporary Art y el Western Spirit.

Arte público

La colección de instalaciones permanentes en lugares públicos suma más de 100 piezas a lo largo de toda la ciudad, puedes buscar la escultura de “LOVE” de Robert Indiana o las obras de Jack Knife, que se pueden contemplar en una caminata por Old Town, o mientras te mueves en auto por la ciudad y las ‘freeways’.

Más información en: Experiencescottsdale.com