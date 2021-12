Otro lado de la medicina en Navajo

Mejor conocidos como curanderos, son los poseedores de la verdad sobre el estilo de vida en Navajo. A través de sus palabras, enseñan a la gente los principios de bondad y prosperidad. Por este motivo, son personas de gran importancia, no solo por tener conocimiento de la medicina a base de hierbas, sino porque conservan las tradiciones y creencias de este pueblo en Arizona.

Asimismo, cuando un curandero es llamado a realizar una ceremonia de curación, no solo viene preparado para aliviar a la persona, sino también para contar la historia de la gente y su comienzo. En este momento se responderán preguntas sobre la vida y todo lo que tenga que ver con la existencia del hombre en la tierra. Le dirá a los jóvenes y recordará a los mayores que la armonía de la vida, el universo y el orden de todas las cosas es sumamente importante para el bienestar del individuo.

Los Hatałii son personas que han pasado mucho tiempo cultivando procedimientos ceremoniales. Deben aprender canciones, oraciones, los diferentes tipos de hierbas para curación, realizar viajes a diferentes áreas del país, obtener artículos necesarios para su bolso de medicinas sagradas; también deben purificarse mediante muchas horas de contemplación en la ‘Choza de sudor’.

Los que se dedican a este rubro de la medicina, aseguran que debe guardarse respeto y fe al ‘Gran Espíritu’ e incluso a sí mismos para poder sanar, pues la fe que tiene el enfermo en ellos es elemental para prestar el servicio de curación.

Si te encuentras en Arizona no dudes en visitar Navajo, pues atesoran un sinfín de cultura y tradición que a muchos encanta.

