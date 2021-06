OdySea Aquarium: el océano en el desierto

Ubicado en la ciudad de Scottsdale, este recinto es el hogar de más de 6 mil animales marinos pertenecientes a más de 300 especies que sorprenden a los visitantes por sus ívidos colores y formas de desplazarse por el agua; sus diversas atracciones hacen muy divertido conocer el mar con los pies en la tierra.

Inicia el recorrido desde OdySea Voyager para una experiencia sin igual, simulando un viaje desde un submarino en el cual se conocen varias historias e información sobre la vida marina; desde aquí se conocen el tanque de tiburones y el arrecife de tortugas.

Además de la fauna marina, también existe una sección dedicada al agua dulce: Rivers of the World educa y ofrece una visión sobre la vida que existe en distintos ríos alrededor del mundo; en la 'touch pool' puedes tocar distintos tipos de peces incluido el esturión ruso, un animalito que puede crecer más de dos metros.

SeaTREK acerca a los visitantes a los arrecifes artificiales y los miles de peces que viven en sus estanques, incluidos tiburones, mantarrayas y otros animales reconocidos por ser peligrosos en la naturaleza.

El casco -con un peso de aproximadamente 32 kilos en la superficie y poco más de seis dentro del agua- permite que cualquiera permanezca sumergido por más de una hora, a sólo un metro y medio de un tiburón cebra.

No hace falta viajar miles de kilómetros para conocer a inusuales aves que no pueden volar: una curiosa familia de pingüinos africanos de patas negras atrae por sus trucos, travesuras y su graciosa manera de caminar.

La arquitectura del lugar invita a los visitantes a seguir conociendo cada uno de los detalles que se exponen y conforme desciendes en los niveles del edificio, emergen nuevas especies que no se ven tan cerca de la superficie.

Aprovecha esta oportunidad y reserva tu entrada con anticipación, para evitar contratiempos; actualmente mantienen un límite diario de capacidad y todos los visitantes deben usar cubrebocas y respetar las medidas del establecimiento.

Más información: Odyseaaquarium.com