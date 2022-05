"Muere" de risa con Chris Rock en Casino Del Sol

La ocasión representa el regreso a los escenarios -tras una pausa de cinco años- del reconocido actor, director, escritor y productor ganador de premios Grammy y Emmy, que recientemente se volvió el centro de atención por el incidente junto al actor Will Smith en la pasada entrega de los Óscares.

Celebrado por colegas y críticos, Rock es una de las voces humorísticas más fuertes de la actual generación, con una trayectoria que se extiende a lo largo de tres décadas exitosas en cine, teatro y 'stand up'.

Justo acaba de concluir la grabación de "Rustin", filme biográfico que aborda la vida del activista Bayard Rustin, fue producido por los esposos Obama y estará disponible en la plataforma de Netflix.

La filmografía de Chris Rock es tan extensa como su irreverencia: ha intervenido como escritor, director y/o protagonista en películas como "Top Five", "The Week Of", "2 Days in New York", "Death at a Funeral", "Nurse Betty" y las franquicias de "Grown Ups" y "Madagascar".

Su gran oportunidad en la pantalla chica sucedió como integrante de "Saturday Night Live", además de producir, escribir y narrar la multipremiada serie "Everybody Hates Chris"; incluso debutó en Broadway durante 2011, en "The Motherf**ker With The Hat" de Stephen Adly Guirgis.

