México a color en el Arizona State Museum

La exhibición “Wrapped in Color: Legacies of the Mexican Sarape” será inaugurada este próximo 24 de agosto y contará la historia del icónico textil contemporáneo que tiene sus orígenes en los pueblos indígenas de México.

Porfirio Gutiérrez es el curador de esta exposición, quien además es un reconocido artista textil zapoteca, informó el museo en comunicado de prensa.

A la hora de trabajar con textiles, los grupos originarios siempre han demostrado orgullo y tradición; los enormes telares que permiten crear tejidos y patrones de diseños con materiales de las regiones donde se asientan como el algodón, fibras vegetales y pelos de animal son parte de su historia.

En el caso del sarape, una manta de lana tejida de gran tamaño, fue uno de los artículos comerciales más populares entre el siglo XVIII y XIX; su origen se asocia a la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los ejemplos más tradicionales de estos trabajos artesanales se distinguen por diseños con diamantes en el centro o un medallón circular sobre un fondo que crea un contraste, además de tener otros colores en los bordes.

Tanto en México como en otras partes de América, las prácticas del tejido sufrieron de algunos cambios por la colonización española, que introdujo las ovejas y el telar de pedal; hoy en día, los tejedores indígenas continúan interpretando los diseños del sarape de Saltillo.

“Los colores que provienen de las plantas van más allá de la belleza, están conectados a algo vivo y funcionan en armonía con la sabiduría del practicante; los materiales de tinte son sagrados y preciosos, nos conectan a mí y a mi familia a los grandes maestros tintoreros y tejedores del pasado, quienes iniciaron esta práctica hace miles de años”, declaró Porfirio Gutiérrez.

