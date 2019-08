Mejor cuidado para una vida digna

Barrow Neurological Institute, ubicado dentro del St. Joseph's Hospital and Medical Center de Phoenix, fue reconocido recientemente como uno de los mejores centros de especialidad en neurología y neurocirugía, informó en comunicado de prensa el instituto.

La distinción fue hecha por U.S. News & World Report, plataforma de información y publicidad que anualmente realiza rankings de universidades y hospitales; en la edición 2019, Barrow Neurological Institute se posicionó en el lugar número once de los 50 centros de tal especialidad.

Dicho ranking (considerado uno de los más respetados del vecino país del Norte) comprendió investigar y comparar 1 mil 226 hospitales especializados en neurología y neurocirugía, a partir de indicadores como reputación, tasas de mortalidad, volumen de pacientes y tecnologías clave.

"Estamos orgullosos del cuidado médico de reconocimiento mundial que damos a nuestros pacientes, quienes muchas veces viajan a Barrow desde todo el mundo para recibir los tratamientos más avanzados y especializados para desórdenes neurológicos.

"Nuestros talentosos expertos están ampliando los límites de la medicina, para encontrar terapias y curas para las condiciones más complicadas del cerebro y la columna vertebral", afirmó en el comunicado Michael Lawton, presidente y director General de Barrow Neurological Institute.



Más información: barrowneuro.org