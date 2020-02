Más espacios incluyentes 

Cada vez más organizaciones se suman al desarrollo de la inclusión, y no solo en sus espacios, sino en la capacitación de su capital humano. Go Lake Havasu, organización de mercadotecnia turística de la reserva de Lake Havasu, se ha acreditado como Centro de Autismo Certificado por la Junta Internacional de Credenciales y Normas de Educación Continua – IBCCES, por sus siglas en inglés-. Dicha certificación representa que el personal de Go Lake Havasu ha concluido una capacitación y certificación profesional en autismo, es decir, los colaboradores de la empresa son aptos para reconocer y brindar ayuda a los visitantes del centro con trastorno de espectro autista.



Más información: tourism.arizona.gov