Maria Mazon: Sonora y Arizona en una cocina

Crecer en ciudades de dos países diferentes da como resultado una multiculturalidad de la que es difícil desprenderse; tomar ese beneficio para algo bueno fue lo que inspiró a Maria Mazon para abrir uno de los restaurantes más reconocidos por los comensales de Arizona.

La chef ejecutiva y Propietaria de BOCA Tacos y Tequila tiene ya diez años con este proyecto: nació en la ciudad de Tucson, Arizona pero parte de su crianza la vivió en Navojoa, Sonora: es amante de la cocina y los sabores mexicanos, lo que la ha llevado a sobresalir en lo que hace.

Para Maria, no existe una separación física ni sentimental en cuanto a lo que le ofrece cada lugar: por un lado, tiene las costumbres de Arizona y por el otro, las de Sonora, que se fusionan y crean un nuevo país en su cocina para ofrecer lo mejor de ambos lugares.

Como amante de la cocina mexicana, con frecuencia experimenta con sus sabores elaborando nuevos menús donde las salsas son protagonistas y cambian a menudo: el restaurante es reconocido por incluir ingredientes como sandía, mantequilla de maní, whisky y una amplia variedad de chiles.

"Los chefs somos personas muy apasionadas a las que les gusta crear, somos artistas; siempre estoy creando y jugando con sabores e ingredientes que no creo que a los ojos de los demás, vayan juntos, pero a los ojos de un chef se pueden hacer funcionar", escribió Mazon en el portal web de BOCA.

En Estados Unidos existe una creencia de que la comida rápida de México es simplemente para ordenar y recoger, sin embargo, el restaurante de Maria invita a los comensales a tomarse el tiempo de experimentar a profundidad sus sabores.

"Cada día en el BOCA es una nueva experiencia: cada platillo es único y ecléctico, cada color representa a un sabor y también cada color representa un calor; es por esto que amo lo que hago, cada día hago una creación original y al mismo tiempo, auténtica y real como lo soy yo", agregó.

La oferta principal del restaurante son sabores de la cocina sonorense: tacos distintos a los que se ofrecen en la variedad gastronómica norteamericana, con productos de México y con las formas de preparación de esta región.

Maria Mazon cuenta con múltiples reconocimientos con los cuales enaltece el nombre de México y Sonora: entre los más importantes está el ser semifinalista en los premios 2020 de la James Beard Foundation.

Ese mismo año, obtuvo con BOCA el título de "Restaurante certificado" que ofrece la The Tucson City of Gastronomy, así como el distintivo "Ready for You" de Pima County Health Department, que reconoce el esfuerzo de los locatarios que impusieron nuevos métodos de seguridad biológica para los comensales.

Mazon también fue una de las participantes en la temporada número 18 del programa ganador de un Emmy "Top Chef", que se grabó en otoño de 2020 en Portland, Oregón.

