María Mazón: Sazón sonorense en Tucson

Nacida en Tucson y criada en Navojoa, María ha sabido forjar su futuro con éxito en Arizona sin dejar de estar orgullosa de “la preciosa tierra”, como ella misma la califica, en la que permanecen aún familiares, amigos y seres queridos entrañables.

Hoy en día es una chef reconocida, empresaria talentosa y plenamente decidida a siempre cautivar con el sabor de la cocina mexicana y sonorense a sus comensales en Boca, el restaurante que a lo largo de casi trece años, se ha consolidado en la región.

¿Cuál es tu principal objetivo como profesional de la gastronomía?

“Nunca dejar de aprender, siempre retarme yo misma como profesional, como chef; no he dejado de ser artista, en el sentido de que crear comida es un arte y no es tan fácil como la gente cree: la industria del restaurante merece el respeto necesario”.

¿Qué es para ti emprender?

“Superarte siempre: emprender es inspirar, que yo misma pueda inspirar a otra gente, a mi equipo, a mi hijo; emprender es querer tener más pero siempre tener muy en claro que se tiene que ser humilde, pero con hambre, en el sentido de que no importa en cuántos programas de televisión haya salido yo o cuantos premios lleve, no importa nada; al final del día soy una cocinera que ama su tierra y me encanta representar a México en Estados Unidos, siempre con la cabeza en alto por estar orgullosa de quién soy, pero humilde, siempre humilde”.

¿Cuáles son tus sueños?

“Que mi hijo vea que se puede; ser el parteaguas de mi hijo, que vea que su mamá sí pudo lograr lo que se propuso”.

¿Qué nuevos proyectos tienes?

“Estoy por abrir mi segundo y tercer restaurante; me asocié con un sonorense, Esteban Terán: hicimos buena mancuerna, él es cervecero y tiene una cervecería artesanal acá en Tucson; Boca sigue, pero se trata de proyectos distintos, siempre con el giro de la cerveza artesanal, combinado con el giro mío de comida mexicana y latinoamericana. También tengo otro proyecto que se llama Sona, es una tortillería que abro con mi hermano menor, Miguel Gil Lamadrid”.

¿Qué les dirías a los jóvenes que quieren emprender un proyecto?

“Que nunca dejen de tener miedo; cuando el miedo se va, el dinero sale por la ventana”.

¿Qué legado quieres dejar a tu comunidad y a tus seres queridos?

“Que me recuerden riéndose; que piensen en mí y que se rían”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:

“Que cuando la gente venga de Sonora a Tucson apoyen a los restaurantes locales, que son el corazón de nuestra comunidad”.

‘Highlights’

La cocina de María está inspirada en ambos lados de su hogar fronterizo.

Sus versiones experimentales de comida mexicana clásica llaman la atención a nivel nacional.

En 2020, fue semifinalista del Premio James Beard a mejor chef en la región Suroeste.

Compitió en la temporada 18 de “Bravo's Top Chef Portland”.

Cuando no está en el restaurante, le encanta cocinar para su esposa, Lily, y su hijo.