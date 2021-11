Marana se actualiza

Marana, uno de los pueblos que conforman el condado de Pima, ha estado agregando más y más restaurantes nuevos que abren sus puertas a lugareños y visitantes: uno de los más recientes y atractivos es rAAAspados y Mas, dentro del Tucson Premium Outlets Market Hall; ahí hallarás raspados al estilo mexicano además de 'corn dogs', churros, helados, postres y más.

Filiberto's Mexican Food se caracteriza por su oferta mexicana como burritos, 'bowls', menudo, tacos dorados, nachos y papas fritas, además de tener atención 'drive thru'.

Por si fuera poco, Taco Bell y Jack in the Box se incorporan a esta serie y próximamente abrirán más establecimientos con el fin de enriquecer las opciones para dar la bienvenida de vuelta a los comensales mexicanos.

Si prefieres ir por lo seguro y disfrutar de una deliciosa hamburguesa preparada con los mejores cortes de carne, malteadas y refrescante cerveza del Desierto de Sonora, la cita es en Cayton's Burger Bistro.

Por su parte, Crema Coffee prepara excelentes cafés: ya sea un espresso, un 'cold brew' o un delicioso capuchino, el lugar es una delicia, con su concepto muy minimalista.

Más información: Discovermarana.org