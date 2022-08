Los Tigres del Norte en AVA Amphitheater cantarán para sus "compas"

Después de hacer vibrar el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y poner a cantar a sus seguidores en gran parte de la República Mexicana, Los Tigres del Norte llegarán a Tucson en septiembre y qué mejor sede que el AVA Amphitheater, del Casino del Sol.

En este majestuoso recinto, la icónica agrupación ya se ha presentado con éxito en varias ocasiones y siempre es bien recibida por los amantes de la música regional mexicana.

Con su más reciente producción, "La Reunión Deluxe", los llamados "Jefes de Jefes" han dejado claro en todo el mundo que permanecen en los corazones de sus fans, quienes desde la Patagonia hasta México y ahora, en Estados Unidos, se reúnen -tal y como lo hacen sus integrantes- solamente con el fin de corear sus canciones, bailar, recordar y rendir merecido honor a los oriundos de Mocorito, Sinaloa.

De hecho, desde el primer momento, con el sencillo "Pa' los plebes y mis compas" los Tigres lograron millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Y es que se trata de una propuesta musical plagada de melancolía por su tierra natal y, claro, por su gente, la que ha seguido a la agrupación a lo largo de más de 50 años.

Son leyenda

La historia de Los Tigres del Norte inició cuando Jorge Hernández Angulo, de tan sólo catorce años, convenció a sus hermanos Raúl, Hernán y a su primo Óscar para formar un grupo; sus primeros trabajos fueron en Los Mochis, Sinaloa, donde tocaban en restaurantes, y al poco tiempo se trasladan a Mexicali, Baja California.

Más tarde, la celebración del 5 de Mayo los llevó a tocar en San José, California: éste sería su primer viaje a los Estados Unidos; según ellos mismos cuentan, al cruzar la frontera, un agente de inmigración les preguntó por el nombre del grupo, el cual aún no existía.

El oficial, al verlos tan jóvenes, los llamó "Little Tigers" (tigrillos), pero luego les dijo que crecerían, así que los bautizó como Los Tigres del Norte y a partir de ese viaje, todo cambió para ellos y quienes en todo el mundo han escuchado sus canciones.

Oklahoma, Kansas City, Nashville, Boston y varias más sedes son parte de este 'tour' repleto de sentimiento y emoción: los boletos para AVA están a la venta desde el pasado 1 de julio, así que no hay pretexto que valga para dejar de disfrutar a los multigalardonados de los Premios Grammy y Grammy Latino.



Más información: Casinodelsol.com