Lleva tu mejor disfraz a este concurso en Arizona

En esta ocasión, el tema central será el famoso concurso de disfraces de Elrose Dussault, que busca mantener las tradiciones de esta ciudad en Arizona.

La Sociedad Histórica de Lake Havasu City, Havashire Festivals, la Cámara de Comercio del Área de Havasu y Today's News-Herald, son organizadores oficiales del evento, que estará abierto a todo público y se llevará a cabo bajo el Puente de Londres, a un costado del Garden Brunch and Tea.

Por primera vez en la organización de este evento, se pondrán a la venta boletos para el ingreso, teniendo incluido el concurso de disfraces; cabe destacar que deberán estar hechos a mano y representar con precisión los trajes que vistió la realeza, los campesinos y los bufones en Inglaterra desde 1000-1899.

Si no tienes una idea clara para asistir al 50 aniversario del Puente de Londres, puedes visitar el Museo de Historia de Lake Havasu que cuenta con algunas ideas y préstamos.

No lo pienses más y asiste este 3 de octubre a este tradicional concurso para celebrar estas fechas de la segunda parte del año, que a tanta gente le encanta.

Más información: Golakehavasu.com