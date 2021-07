Llega en julio la Navidad a Glendale

Celebra la alegría de la temporada por adelantado, este sábado 10 de julio en el centro de Glendale y Catlin Court. No olvides recoger tu lista de actividades y el mapa que tienen para ti en el Centro de Información de Arizona.

Este evento comenzará a las 10:00 y terminará hasta las 16:00 hrs.; muchas tiendas de renombre y los restaurantes emblemáticos ofrecerán golosinas festivas, ideas para regalos navideños y alegres manualidades para construir.

Cabe mencionar que no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar a Papá Noel para pedirle tu lista de regalos completa, además de tomarte la clásica fotografía.

No te preocupes por tener cómo moverte, pues un servicio de transporte gratuito estará operando para trasladar a los visitantes alrededor del centro de Glendale y ayudar a no perder ni un solo detalle de la celebración.

El evento incluirá una colecta de suministros para el regreso a clases, en beneficio del Elementary School District.

Date un tiempo para ti, tu familia y fomenta la empatía, el placer de ayudar.

Más información: Visitglendale.com