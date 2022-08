Líder de la comunidad Opata gana el premio All of Us de la Universidad de Arizona y Banner Health

Jesus “Chucho” Ruiz Vai Sevoi – Edeve, líder comunitario de la comunidad Opata para las juventudes, recibió el reconocimiento el pasado mes de julio, que se implementó con el objetivo de construir una base de datos con información de salud más grande y diversa de su tipo para mejorar la salud de futuras generaciones.

El compromiso de Ruiz con la justicia social y la dedicación para concientizar sobre la salud mental en las comunidades es vital para un mejor desarrollo en comunidades desatendidas, además de educar en temas como el abuso domestico a través de programas como “La Cultura Cura” y “A Call to Men’s Live Respect Coaching Healthy Manhood”.

“Creo que es importante que los niños tengan múltiples formas de definir la masculinidad, formas que promuevan el bienestar general y el de los demás; la representación y el acceso equitativo a la atención médica y otros programas públicos es justicia comunitaria, justicia social y es una oportunidad para que se produzca la sanación comunitaria” dijo Ruiz.

Actualmente hay casi 2 mil estudios que se realizan con los datos del programa de investigación All of Us y los investigadores toman datos para analizar cómo la genética, el medio ambiente y el estilo de vida afectan de manera distinta en las enfermedades en ciertos grupos de personas, especialmente en la comunidad latina.

Más información en: Allofusaz.org