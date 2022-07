Lecturas recomendadas: "Guarded by Two Jaguars", separados por el idioma y la fe

A raíz de esto, dichas comunidades se dividieron dramáticamente y quienes antes se veían como congregantes ahora comenzaron a verse mutuamente como "los otros", religiosamente distintos y problemáticos.

En "Guarded by Two Jaguars", su autor Eric Hoenes del Pinal narra la historia de esta separación y al hacerlo, aborda el rol que el idioma y la gesticulación han jugado en la construcción de la identidad espiritual.

Haciendo uso de una variedad de métodos de la antropología lingüística y cultural, examina cómo la introducción del movimiento católico de la renovación carismática en la parroquia produjo una serie de debates entre los feligreses que ilustraron la naturaleza fundamentalmente polivocal del cristianismo católico.

Esta obra analiza cómo las diferencias intergrupales son generadas a través de diálogo, contestación y crítica; asimismo, muestra cómo las afiliaciones religiosas de las personas son articuladas no en su aislamiento, sino por medio de la interacción entre ellas.

A pesar de que integrantes de ambas congregaciones son socialmente similares en los demás aspectos, sus distintas interpretaciones de cómo ser un "buen católico" los llevaron a adoptar significativamente diferentes normas de comunicación verbal y no vernal.

Tales diferencias se convirtieron en el idioma con el cual los dos grupos contestaron al significado de ser católico e infígena en la Guatemala contemporánea, abordando cuestiones más importantes sobre el cambio religioso y social.

A leer

Título: " Guarded by Two Jaguars, A Catholic Parish Divided by Language and Faith"

Autor: Eric Hoenes del Pinal

Editorial: University of Arizona Press

Idioma: Inglés

ISBN-10: 0816547025

ISBN-13: 978-0816547029