José Pablo Campillo: exitoso sonorense que cumple su sueño y el de muchos en Tucson

Dicho galardón se otorga a los 250 agentes inmobiliarios latinos más productivos en la Unión Americana; en total, son más de 40 mil agentes hispanos los que están registrados en el vecino país del Norte y su nombre permanece entre los primeros cinco lugares, con 170.5 transacciones.

¿Qué significa para ti este reconocimiento?

"Para mí es un honor ser reconocido dentro de los cinco agentes de bienes raíces de origen hispano con más transacciones en Estados Unidos; es un reconocimiento al gran esfuerzo y sacrificio de muchos años de trabajo y habla de lo bien que hemos hecho las cosas para poder llegar a este punto".

Como mexicano, ¿qué representa para ti ser reconocido en Estados Unidos?

"Es todo un orgullo poder sobresalir en un país donde existe tanta competencia... es una gran responsabilidad porque indirectamente te conviertes en un modelo a seguir para toda la comunidad hispana, demostrando que podemos salir adelante con esfuerzo y dedicación en lo que hacemos".

¿Qué desafíos has debido enfrentar en tu profesión?

"Uno de los principales retos que me ha tocado vivir fue al intentar sobresalir dentro de una profesión donde la presencia del mercado hispano era muy poca o casi nula; la dedicación al trabajo y constancia me fue abriendo puertas y me ayudó a crear esa confianza entre mis clientes, les fuimos enseñando que ellos como hispanos y gente trabajadora también tenían la oportunidad de comprar su propia casa y formar un patrimonio en Estados Unidos".

¿Trabajas sólo en Arizona?

"Mi labor está enfocada principalmente en Arizona, donde trabajamos mucho con agentes de México que nos refieren clientes de ellos que quieren invertir aquí; también estamos empezando a trabajar con agentes inmobiliarios de Sonora, para impulsar a que la gente de Estados Unidos invierta en Sonora".

¿Qué le dirías a un emprendedor que apenas inicia en este camino?

"Mi consejo es que nunca se den por vencidos: van a haber muchos obstáculos y el camino a la gloria es largo y trabajoso; yo no soy lo que soy por casualidad, ni pasó de la noche a la mañana, detrás de todos mis logros hay desveladas, días donde tuve que faltar a algún evento importante por cumplir con mi trabajo y sobre todo ser responsable".

