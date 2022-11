Humberto S. López: éxito y corazón

“En Obregón vivíamos muy bien; hasta morir mi padre nos cambiamos a Nogales con mi abuela materna y tío hermano de mi madre: yo era el mayor de seis hermanos y, para ayudar a la familia, tuve que empezar a trabajar, primero vendiendo periódicos y limpiando jardines y, más adelante, a los 16 años en un supermercado”, recordó.

Ahí entraba Humberto a trabajar saliendo de la escuela, después de las 15:00 horas y hasta las 22:30, incluyendo los sábados; su único día libre era el domingo.

“Cuando me gradué de la ‘high school’, mi consejero me sugirió que fuera a una escuela técnica, ya que no tenía los grados para ir a la universidad; lo que él no sabía es que nunca pude hacer mis tareas por la simple razón de que trabajaba 40 o 44 horas a la semana”, apuntó.

Una vez en la universidad, se concentró en contabilidad con la idea fija de emprender su propio negocio, y lo logró: inicialmente se matriculó en Cochise College en Douglas, Arizona, donde recibió un título de asociado en 1967 y más tarde, obtuvo una licenciatura en Contabilidad de la Universidad de Arizona, en 1969.

Ya con un título universitario, dio los que serían sus pasos más importantes hacia la vida que quería: se casó y de la mano de su esposa, Czarina, comenzó su camino como emprendedor: primero en Los Ángeles, California y después en otros puntos de Estados Unidos, hasta llegar a Tucson, Arizona.

Humberto López se ha desempeñado en la junta directiva de varias empresas públicas y privadas como Paragon Vision, Tucson Savings and Loan, ValEquity, Pinnacle West Capital Corporation, Santa Barbara Auto Group y Arizona Public Service.

La historia de Humberto y su familia es de tenacidad y trabajo duro: éxito consolidado como fruto de su labor, pero también una muestra de que cuando se da a manos llenas en favor de los demás, los propios sueños se cumplen.

A través de The HSL Lopez Family Foundation, Humberto y Czarina López apoyan diversas causas relacionadas con la educación, salud y bienestar.



¿Cómo emprendió la compañía?

“En 1971, después de haber leído el libro ‘How I Turned $1000 into a Million in Real Estate’, de William Nickerson, pedí prestados mil dólares a un tío y en seis años, ya los había convertido en un millón; para 1980, a los 34 años, pensé jubilarme en Tucson: mi jubilación no duró mucho”.

¿Cuáles son sus sueños?

“Regalar toda mi fortuna para ayudar a solventar muchas necesidades, ya que llegué sin nada y me iré sin nada”.

¿Cómo ve su futuro y el de su comunidad?

“Mi futuro está asegurado, ya que primero se me acabará mi vida que la fortuna que he acumulado; por eso mismo dedicó mis bendiciones para ayudar a muchas causas que me dan gran satisfacción”.

¿Qué nuevos proyectos tiene en puerta?

“Seguimos construyendo hoteles y apartamentos de renta de alta calidad; mi proyecto más especial es el Centro de Oportunidad, el cual lo pienso convertir en modelo para el país”.

¿Cuál es su última frase o pensamiento antes de dormir?

“Darle gracias a Dios por todas mis bendiciones”.

¿Qué les diría a los jóvenes que quieren emprender como usted?

“Nada se logra sin una educación, mucho trabajo, paciencia, perseverancia, y ambición; para llegar a la cumbre, se tiene que escalar escalón por escalón”.

Un mensaje que desee agregar para la audiencia de EL IMPARCIAL:

“Estoy muy agradecido por su apoyo a través del cual, nuestros hoteles son muy bien recibidos por nuestra clientela mexicana desde 1977, cuando compré el hotel Santa Rita y hoy, en todos mis hoteles, incluyendo el Ritz Carlton en Dove Mountain”.

Reconocimientos

Consejo del Día del Padre

“Hombre del Año”, de City of Hope

“Hombre del Año”, del Consejo Hispano de Tucson

Asociación de Antiguos Alumnos Hispanos de la Universidad de Arizona

“Hombre del Año”, de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona

“Leyenda de Bienes Raíces”, de CCMI

“Hombre del Año”, de la Cámara de Comercio de Tucson